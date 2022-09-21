شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الزنارى: حققت حلمى بانضمامى للزمالك أحد أكبر أندية مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى الزنارى لاعب الزمالك المنضم حديثا من طلائع الجيش، أنه حقق حلمه بالانضمام لأحد أكبر أندية مصر وأفريقيا وتعهد ببذل قصارى جهده من أجل تحقيق البطولات والإنجازات في القلعة البيضاء.

وكتب مصطفى الزنارى عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الحمد لله اليوم حققت حلمى بانضمامى لنادى الزمالك أحد أكبر أندية مصر وافريقيا، أعد الجماهير ببذل قصارى جهدي وتحقيق معهم البطولات والإنجازات، شكرًا مجلس إدارة نادى الزمالك".

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك أعلن رسميا عن التعاقد مع مصطفى الزنارى مدافع فريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح المستشار مرتضى منصور رئيس النادى فى الاتفاق مع مسؤولى طلائع الجيش على حسم الصفقة فى الفترة الماضية لينضم الزنارى رسميا للقلعة البيضاء.

وكان مصطفى الزنارى وقع على عقود الانتقال للزمالك فى جلسة جمعته بأمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، وجاء التعاقد مع الزنارى بناء على طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.