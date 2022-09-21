شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يوقع عقود تدريب الاسماعيلى لمدة موسمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، إجراءات التعاقد مع الأسبانى خوان كارلوس جاريدو لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قابلة للزيادة موسم إضافى بجانب جهازه المعاون الذى ضم مدرباً مساعداً ومخططاً للأحمال.

شهد مراسم التوقيع حضور المهندس يحيى الكومى رئيس النادى و أعضاء مجلس الإدارة بالقلعة الصفراء بالكامل.

ويحمل المدرب البرتغالى سيرة مميزة على الصعيد التدريبى فقد تولى تدريب نادى فياريال الاسبانى عام 2001 وقادهم للصعود للدور نصف النهائى بالدورى الأوروبى قبل أن يتأهل فى الموسم التالى لبطولة دورى الأبطال، كما تولى تدريب أندية كلوب بروج البلجيكى قبل أن يعود للدورى الأسبانى وقيادة فريق ريال بيتيس ثم انتقل بعدها لتدريب الأهلى عام 2014 ثم الإتفاق السعودى أعقبها الانتقال لتدريب الرجاء البيضاوى المغربى قبل أن يقود العين الإماراتى والوداد المغربى والنجم الساحلى التونسى وكان آخر تجاربه بدورى القسم الثانى فى أسبانيا.



