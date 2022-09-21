شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجي ايريك يرحل عن المقاصة بعد هبوطه للدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الإيفواري سيرجي ايريك لاعب وسط المقاصة ارتباطه مع ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد هبوط الفريق الفيومي إلى دوري الدرجة الثانية.

وانضم سيرجي ايريك للمقاصة إلى المقاصة مطلع الموسم الماضي، وشارك معهم على مدار الموسم قبل أن يرحل عن النادي في الصيف الحالي.

ووافق مسئولو نادي المقاصة على بيع محمد محسن ليلة لاعب وسط الفريق الفيومي إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم ذئاب الجبل في الموسم المقبل بالدوري الممتاز.

كان المقاصة قد وافق على بيع الثنائي أحمد صبيحة "مدافع" ورمضان مصطفى "حارس مرمى" إلى إنبي دون الإعلان عن التفاصيل المالية الخاصة بانتقال الثنائي إلى الفريق البترولي.

كما وافق مسئولو المقاصة على إعارة أحمد طارق سليمان حارس المرمى إلى الداخلية في الموسم المقبل.

يذكر أن المقاصة سبق ووافق على بيع هشام حافظ الظهير الأيمن إلى فيوتشر، والذي يتواجد حاليا في معسكر المنتخب الأولمبي.