شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع محمد عواد في حضور أيمن طاهر قبل مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمد عواد حارس الأبيض في حضور أيمن طاهر مدرب الحراس وحسني خطاب المترجم، وذلك خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ونقل "فيريرا" تعليماته لـ"عواد" بضرورة التركيز كونه ضلع أساسي في حساباته الفنية، كما منحه بعض التعليمات الفنية. ويستعد الزمالك لمواجهة إيليكت التشادي المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الإياب للدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك وإيليكت التشادي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

وكان البرتغالى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى استبعد محمد عواد من قائمة الفراعنة خلال المعسكر الحالي الذى سيتخلله مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا وهو ما جعل الحارس يبدى ضيفه نظرا لتألقه اللافت للنظر مع أبناء ميت عقبة .

وكان عواد كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر، "‏للتوضيح.. اتفاجئت بعد إعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادى أن هناك اتفاقا بين المنتخب ومستر فيريرا، وهذا عارٍ تماما من الصحة بعد التواصل والتأكد من مستر فيريرا أنه لم يتواصل معه أحد تماما، وهذا الأمر أحزننى كثيرا لأننى كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر".

وكشف مصدر بمنتخب مصر أن محمد عواد كان من ضمن الحراس الأساسيين فى قائمة المنتخب لمعسكر سبتمبر، وأن عدم استدعائه للمعسكر الحالى يرجع لرغبة المنتخب فى ترك الحارس للمشاركة مع الزمالك فى مباراة الإياب أمام إيلكت سبورت بطل تشاد، بسبب وجود حراس صغار السن فى الزمالك خلال الفترة الحالية بعد رحيل محمد أبو جبل ومن قبله محمود جنش، ولأهمية المباراة التى تحدد الفريق الصاعد لدور الـ16 للبطولة.

وأضاف المصدر، أنه تم مراعاة ارتباط الزمالك بمباراة ايليكت واحتياجه للحارس، فى الوقت نفسه ارتباط المنتخب بمباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يومى 23 و27 سبتمبر، إلى جانب وجود ثلاثة حراس فى المعسكر الحالي وهم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحى.