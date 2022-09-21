شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بتروجت بخماسية ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً كبيراً على نظيره بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام.

تقدم حسام حسن بالهدف الأول في الدقيقة 13 ثم سجل رامى ربيعة الهدف الثانى من ركلة جزاء وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث وسجل محمود فليكس لاعب بتروجت هدفه افريقه الوحيد قبل نهاية الشوط الأول .

ومع بداية الشوط الثانى سجل عمرو السولية الهداف الرابع وأضاف شادى حسين الهدف الخامس للمارد الأحمر.

يواجه الاهلى نظيره الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

وأشرك مارسيل كولر مجموعة من اللاعبين فى ودية بتروجت اليوم، من أجل الاطمئنان على مستواهم البدنى على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا العائد من الإعارة والذى شارك في الشوط الثانى، على أن يشرك البعض الآخر منهم فى مباراتيه الوديتين القادمتين ضد أسوان وطلائع الجيش يومى 25 و29 من شهر سبتمبر الجارى، من أجل منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وغاب عن ودية الأهلى وبتروجت اليوم الخماسى محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وكريم فؤاد بجانب التونسى على معلول والمالى أليو ديانج، ويلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة وديا أمام كل من: جزر القمر والبرازيل يومين 22 و27 سبتمبر في فرنسا، استعدادا لمونديال 2022 بقطر، فيما يستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا.