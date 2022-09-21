شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يجتمع بـ"ميسى ومروان عطية" عقب عودتهما من معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على الاجتماع بلاعبى الفريق الأول لكرة القدم أحمد عادل "ميسى" ومروان عطية عقب عودتهما من معسكر المنتخب الأول للشد من أزرهما ودعمهما خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد رئيس الاتحاد كثيرا بمجهود اللاعبين خلال الموسم المُنقضى مع الاتحاد السكندرى والأداء المتميز الذى أشاد به الجميع داخل وخارج قلعة زعيم الثغر، وتوج هذا المجهود والأداء الطيب بانضمام "الثنائى" لقائمة منتخب مصر.

وأوضح محمد مصيلحى أنه وجماهير زعيم الثغر تنتظر من الثنائى ميسى وعطية الكثير فى الموسم الجديد، مُوضحاً بأن الاتحاد السكندرى يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، وسوف يتم تدعيم صفوف الفريق أيضاً بعناصر مميزة استعداداً للموسم الجديد، والإدارة الفنية للفريق هذا الموسم مشهود لها بالكفاءة بقيادة المدير الفنى الصربى زوران، مما يدعو الجميع للتفاؤل وانتظار موسم جيد من فريق نادى الاتحاد السكندرى.

وأكد اللاعبان خلال هذه الجلسة على سعادتهما وتقديرهما الكبير لحرص رئيس النادى على استقبالهما ودعمهما، مؤكدين بأنهما سيبذلان قصارى جهدهما خلال الموسم الجديد مع زعيم الثغر من أجل إسعاد جماهير الثغر العظيمة.