شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يضم مودي لاعب الشرقية للدخان 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مجلس إدارة نادي إنبي بقيادة أيمن الشريعي من التعاقد مع مودي ناصر لاعب فريق الشرقية للدخان ضمن صفقات الفريق الجديدة استعدادا للدوري الممتاز.

ووقع مودي ناصرعلي عقود الانضمام رسميا لنادي إنبي لمدة 4 مواسم لدعم صفوف الفريق.

وجاء التعاقد مع اللاعب مودي ناصر بناء علي رغبة أحمد كشري المدير الفني للفريق ضمن صفقات الفريق الجديدة.

وتم توقيع العقود بعد جلسة جمعت اللاعب برئيس نادي إنبي أيمن الشريعي ، وحصل الشرقية للدخان علي مقابل مادي نظير إتمام تلك الصفقة رسميا.

ويسعي نادي إنبي للتنقيب علي المواهب المميزة في دروي المظاليم للهروب من غلاء أسعار اللاعبين في الدوري الممتاز.