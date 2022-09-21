شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام شيكابالا وروقا ونيمار وعبد الغنى فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار" لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى الرباعي تدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران أمس الثلاثاء بسبب الاجهاد عقب العودة من الكاميرون والانتهاء من خوض مباراة إيليكت التشادي. وشارك الرباعي في المران الجماعي الذي بدأ بتدرببات بدنية وتنفيذ بعض الجمل الفنية تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيليكت التشادي ضمن منافسات الإياب للدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وإيليكت التشادي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

وينتظر فريق فلامبو البوروندى المتأهل من الزمالك وإيليكت التشادى لمواجهته فى دور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، بعدما نجح الفريق البوروندى فى التأهل لهذا الدور على حساب فريق الاتحاد الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب فى بوروندى بفوز صاحب الأرض بهدف دون رد، وفى مباراة العودة فاز الفريق الليبى بنتيجة 2 / 1.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.