مراسم توقيع جاريدو على عقود تدريب الإسماعيلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، اليوم الأربعاء، إجراءات التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وتعاقد الإسماعيلي مع جاريدو لمدة موسمين قابلة للزيادة موسم إضافي، وجلب المدرب الإسباني معه مدرباً مساعداً ومخططاً للأحمال.

وشهدت مراسم التوقيع حضور يحيى الكومي رئيس النادي والمهندس خالد زين نائب رئيس مجلس الإدارة فضلاً عن حاتم حجازي أمين الصندوق وعاطف زايد ومحمد أسامة أبو العلا وخالد الطيب ووليد شعيب والإعلامية نانسي القاضي أعضاء مجلس الإدارة.

ويحمل جاريدو سيرة ذاتية مميزة على الصعيد التدريبي فقد تولي تدريب نادي فياريال الإسباني عام 2001 وقادهم للصعود للدور نصف النهائي بالدوري الأوروبي قبل أن يتأهل في الموسم التالي لبطولة دوري الأبطال.

كما تولى تدريب أندية كلوب بروج البلجيكي قبل أن يعود للدوري الإسباني وقيادة فريق ريال بيتيس ثم انتقل بعدها لتدريب الأهلى عام 2014 وحقق معه كأس السوبر المحلي والكونفدرالية.

وقاد المدرب الإسباني أيضا الاتفاق السعودي والرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي والوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي وكان آخر تجاربه بدوري القسم الثاني في أسبانيا.