مصدر يُجيب لمصراوي.. ماذا حدث مع لاعب الأهلي عمر البكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ــ الخليج 365:أنهت إدارة الأهلي إجراءات فسخ تعاقد عمر البكري صانع ألعاب فريق الكرة مواليد 2001 بشكل نهائي ليرحل عن القلعة الحمراء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن إدارة الأهلي تعاملت بمنتهى الرقي والتحضر مع اللاعب وراعت الظروف لأقصى درجة لكنها في النهاية هي كرة قدم.

وأضاف المصدر:"محمود الخطيب رئيس النادي يولي ملف قطاع الناشئين أهمية قصوى منذ أربع سنوات على وجه التحديد ويعمل على تطويره بشكل دائم سواء من ناجية البنية التحتية أو الملاعب واستراحة الناشئين والتعاقد مع مدير فني أجنبي للقطاع وخير دليل على اهتمام الخطيب بالقطاع هو تواجد أكثر من 10 لاعبين حاليًا في معسكر الفريق الأول لكرة القدم من مواليد 2001 و 2003 و 2006 بخلاف المتواجدين في معسكر المنتخب الأوليمبي والشباب مثل العربي بدر وغيرهم ولاعبي فريق 2006 بالنادي الذي يستعدون لانطلاق الموسم الجديد وبينهم لاعبين جيدين للغاية".

وتابع:" كذلك هناك اللاعبين المعارين أو الذي على وشك الخروج للإعارة مثل وليد مصطفي ومحمد نصير وفهد جمعة ومصطفي فوزي وميدو حسام ومحمد شكري وأحمد سيد غريب لتصل حصيلة اللاعبين الذي خرجوا من قطاع الناشئين في أقل من 3 سنوات أكثر من 20 لاعبًا وضمن تلك السياسة تم التعاقد مع عمر البكري من دكرنس في سبتمبر 2021 وكان حظه سيئاً حيث فخضع لجراحة الفتاق الرياضي تغيب بسببها لفترة ثم عاد وعاني كثيراً من الإصابات لدرجة أنه لم يشارك في مباراة واحدة طوال موسمه الأول".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:"الأهلي تعامل بمنتهى الرقي مع اللاعب ومنحه الفرصة كاملة في موسمه الأول لكنه لم يشارك مع فريقه في أي مباراة رسمية فكان القرار فسخ تعاقده وحصوله علي كل شيء يخصه".