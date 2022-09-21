في الظهور الأول لكولر.. الأهلي يكتسح بتروجيت بخماسية وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كاسحًا على بتروجيت بنتيجة 5-1 وديًا في المباراة الأولى للمدرب السويسري مارسيل كولر.

وأقيمت مباراة الأهلي وبتروجيت الودية على استاد (الأهلي we السلام) في إطار الاستعداد للموسم الجديد "2022-2023".

وجاءت أهداف الأهلي على طريق حسام حسن ورامي ربيعة من ركلة جزاء وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية والوافد الجديد شادي حسين، بينما سجل لبتروجيت محمود فليكس.

ويواصل الأهلي ودياته بمواجهة أسوان يوم 25 سبتمبر الجاري، ثم سيلتقي مع طلائع الجيش يوم 29 من نفس الشهر خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها الشهر المقبل في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.