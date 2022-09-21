الخليج 365 يكشف موقف ثنائي الأهلي من الانتقال لنادي الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

يبذل أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي جهودًا كبيرة لإنهاء العديد من الملفات الخاصة بالتعاقدات وتسويق بعض اللاعبين سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن كل ما تردد عن إنتهاء صفقة إعارة وليد مصطفى ومحمد نصير ثنائي الفريق الأول بالأهلي إلى الداخلية عير صحيح حتى الآن.

وأضاف: "هناك عرض من الداخلية لاستعارة الثنائي لكن حتى الأن لم يتم حسم الأمر".

وأوضح: "بالنسبة لمصطفى فوزي مهاجم الفريق العائد من الإعارة رحل فعليا معارا لمدة موسم وانتظم في معسكر الداخلية المقام بالإسماعيلية ولكن لم تنته صفقتي نصير ووليد مصطفى".

وتابع المصدر :"اللاعبان لا يزالا في حالة حيرة خاصة أنه قد تسجيلهما في القائمة الأولي للأهلي ولم يتم الثنائي حسم موقفهما من الإعارة".

وأكد أن الاتفاق المبدئي مع نادي الداخلية على كافة التفاصيل المالية الخاصة باللاعبين انتهت خاصة أن الأهلي لن يحصل على مقابل مادي ولكن نصير ووليد مصطفى لم يحسما موقفهما حتى الآن.