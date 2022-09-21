مصدر لمصراوي: دونجا يطير لقطر لتلقي العلاج بعد إصابته بالغضروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أفاد مصدر بأن الوافد الجديد على صفوف نادي الزمالك نبيل رجب "دونجا" سيُسافر خلال الساعات المقبلة لدولة قطر.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إلى أن اللاعب سيُسافر إلى قطر لبدء العلاج والتأهيل في أحد المراكز الطبية المتخصصة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال تواجده مع معسكر المنتخب الحالي في غضروف الركبة.

يُذكر أن الزمالك قد ضم خلال الانتقالات الصيفية الجارية بصورة رسمية كل من: المغربي زكريا الوردي، السنغالي إبراهيما نداي، نبيل رجب دونجا ومصطفى الزناري بجانب عودة حارس مرماه محمد صبحي.