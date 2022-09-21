بتصويت الجماهير.. هالاند أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين (PFA)، اختيار النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي كأفضل لاعب في الشهر بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير.

وتفوق هالاند على كل من ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، ويلفريد زاها من كريستال بالاس، وباسكال جروس من برايتون بالإضافة إلى ثنائي أرسنال جابرييل جيسوس ومارتن أوديجارد.

وقدم النرويجي هالاند بداية رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل تسعة أهداف في خمس مباريات فقط مع السيتي على مدار شهر أغسطس.

وأصبح أيضًا هالاند أسرع لاعب يسجل ( 2 هاتريك) في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويتصدر هالاند حاليا قائمة هدافي بريميرليج في الموسم الحالي برصيد 11 هدف.