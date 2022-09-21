تعرف على مواعيد الزمالك والأهلي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد عن مواعيد النسخة رقم 43 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقرر إقامتها في الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر والتي ستقام في مدينة الحمامات بتونس.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى من البطولة والتي تضم بجواره كلا من الإفريقي التونسي وفاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري ومولودية الجزائر.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

الزمالك وريد ستار الإيفواري يوم 1 أكتوبر الساعة 8 مساء

الزمالك ومولودية الجزائر يوم 2 أكتوبر الساعة 8 مساء.

الزمالك وفاب الكاميروني يوم 3 اكتوبر الساعة 8 مساء.

الزمالك والإفريقي التونسي يوم 5 أكتوبر الساعة 6 مساء.

بينما يتواجد الأهلي في المجموعة الثانية والتي يتواجد فيها كلا من الترجي التونسي وكينشاسا الكونغولي وفلاورز البنيني ووفاق عين التوتة الجزائري.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي وفلاورز البنيني يوم 1 أكتوبر الساعة 8 مساء.

الأهلي ووفاق عين توتة الجزائري يوم 2 أكتوبر الساعة 6 مساء.

كينشاسا الكونغولي والأهلي يوم 3 أكتوبر الساعة 6 مساء.

الترجي والأهلي يوم 5 أكتوبر الساعة 2 ظهرا.

وستقام مباريات البطولة على صالتي الحمامات ونابل بمدينة الحمامات بتونس.

ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بعد الفوز على سبورتنج في نسخة 2019، بينما تم تأجيل نسختي 2020 لظروف كورونا، ونسخة 2021 لعدم وجود بلد منظم للبطولة.

وجدير بالذكر أن الزمالك هو الأكثر تتويجا بالبطولة الإفريقية برصيد 12 لقب.