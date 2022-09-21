شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد رحلة صالح جمعة مع الساحرة المستديرة بعد الانضمام للإسماعيلى..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم صالح جمعة وجهته الجديدة قبل الموسم الجديد، بعد توقيعه على عقود انتقاله إلى النادي الاسماعيلي في الميركاتو الصيفي الجاري، بعقد يمتد لـ 3 مواسم في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ تعاقده بالتراضي مع فريقه السابق سيراميكا.

ويبحث صالح جمعة عن استعادة مستواه المعهود والذي عرفته عنه الجماهير المصرية من خلال تألقه في إنبي قبل بداية رحلته الاحترافية بالدوري البرتغالي ومسيرته مع منتخب الشباب، إلا أنه منذ عودته إلى الدوري المصري عاش صالح جمعة فترة من التخبط والتنقل بين الأندية خاصة بعد رحيله عن الأهلي.

بلغ إجمالي مشاركة صالح جمعة مع جميع الأندية التي مثلها، 186 مباراة، سجل خلالهم 16 هدفاً وصنع 31 هدفاً أخر، ورغم شعبيته الكبيرة خاصة بين جماهير الأهلي، التي سبق مثل فريقها، إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر مقارنة بموهبته الكبيرة.

وحصد صالح جمعة 8 ألقاب خلال مسيرته الكروية بواقع، 5 بطولات دوري عام وبطولتين كأس مصر، وذلك خلال ارتدائه للقميص الأحمر، فيما توج بلقب بطولة أفريقيا للناشئين مع منتخب الشباب في موسم 2013



صالح جمعة

.