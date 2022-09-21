شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على بتروجت 3-1 ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الاهلى وبتروجت الودية المقامة على ستاد الاهلى والسلام حالياً بتقدم المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها حسام حسن ورامى ربيعة وأحمد عبد القادر للأهلى ومحمود فيلكس لبتروجت.

تقدم حسام حسن بالهدف الأول في الدقيقة 13 ثم سجل رامى ربيعة الهدف الثانى من ركلة جزاء وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث وسجل محمود فليكس لاعب بتروجت هدفه افريقه الوحيد قبل نهاية الشوط الأول .

ويسعى مارسيل كولر إشراك مجموعة من اللاعبين فى ودية بتروجت اليوم، من أجل الاطمئنان على مستواهم البدنى، على أن يشرك البعض الآخر منهم فى مباراتيه الوديتين القادمتين ضد أسوان وطلائع الجيش يومى 25 و29 من شهر سبتمبر الجارى، من أجل منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويغيب عن ودية الأهلى وبتروجت اليوم الخماسى محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وكريم فؤاد بجانب التونسى على معلول والمالى أليو ديانج، ويلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة وديا أمام كل من: جزر القمر والبرازيل يومين 22 و27 سبتمبر في فرنسا، استعدادا لمونديال 2022 بقطر، فيما يستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا.