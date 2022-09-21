شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الشطرنج يحمي من مخاطر الإصابة الزهايمر ويقوى الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة الشطرنج من أهمّ الرّياضات الذهنيّة التى تعمل على تطوير العقل وتركيز الذّهن عند الصّغار والكبار، فهى رياضة التركيز الأولى فى العالم، ويتم ممارستها بين فردين، ولهذه الرياضة عدة فوائد منها، تقوى الذّاكرةَ وتحمى من خطر الإصابةِ بـ"الزّهايمر" مستقبلاً، لأنّ الّلاعب يُعَوّدُ عقله على تخزينِ الحركاتِ السّابقة واللاحقة للأحجار، التّحكّم فى الأعصاب والصبر والتحدى والمثابرة للوصول إلى الهدف، التفوق العقلى ما يفيد اللاعب دراسيًا بالتفوق عن من حوله، تحسين طريقة التّفكير والتّعامل مع الأحداث، تطيل عمر بقاء الدماغ لسنوات أطول، لأنّها تزيد التشعبات فيه، تعلم حسن التصرف فى المواقف المفاجئة والمحرجة.

يلعب الشطرنج عن طريق فردين يتقاسمان عدد القطع التى تتكون منها اللعبة، وتتألف القطع من لونين، أحدهما فاتح وفى الأغلب أبيض، والثانى غامق والأغلب يكون أسود.

عدد القطع فى لعبة الشطرنج يصل إلى 32 قطعة، يتم تقسيمها على اللاعبين، بحيث يحصل كل لاعب على 16 قطعة، ملك، ووزير، و2 قلعة، و2 فيل، و2 حصان، بالإضافة على 8 جنود.

يُلعب الشطرنج على رقعة مربعة الشكل أبعادها 88 X مربع وتحوي ثمانية صفوف يرمز إليها بأرقام من 1 إلى 8، وثمانية أعمدة يرمز إليها بحروف لاتينية من a إلى h، وبذلك فهي مكونة من 64 مربعًا تتناوب في لونها بين الأبيض والأسود، ويتم وضع الرقعة في بداية اللعب بحيث تكون الزاوية البيضاء على يمين كل لاعب.