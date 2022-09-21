شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن التعاقد مع محمد سمير وأحمد متعب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى طلائع الجيش تعاقده مع محمد سمير لاعب المقاولون العرب فى صفقة انتقال حر، وأحمد متعب لاعب ايسترن كومبانى لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند يمنح الطلائع أحقية شراء اللاعب.

ووقع الثنائى على العقد فى حضور العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للفريق بجانب سيد مرعى وميدو حزين وكيلا أعمال اللاعبين.

وأنهى الطلائع الموسم المنقضى فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

عقد علاء عبد العال المدير الفنى لطلائع الجيش اجتماعاً مع الصفقات الجديدة لحثهم على بذل أقصى جهد لحجز مكان فى التشكيل الاساسى للفريق استعداداً للموسم الجديد، وتعاقد طلائع الجيش مع ثمانية صفقات جديدة وهى: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر".