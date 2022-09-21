الامارات | تحديد موعد نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2021 – 2022 بين فريقي الوحدة والشارقة يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الساعة 7:45 مساءً.
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