اخبار الرياضه

الامارات | تحديد موعد نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2021 – 2022 بين فريقي الوحدة والشارقة يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الساعة 7:45 مساءً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا