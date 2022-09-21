الامارات | تحديد موعد نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2021 – 2022 بين فريقي الوحدة والشارقة يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الساعة 7:45 مساءً.