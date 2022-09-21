شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبرم 3 صفقات جديدة استعدادا للدورى الممتاز .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي فريق حرس الحدود الممثلة فى العميد علاء السعدنى من التعاقد مع ثلاث لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أستعدادا لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل و المقرر له 16 أكتوبر المقبل .

و جاء التعاقد مع كل من مدحت " فاقوسه " و أحمد أيمن و وجيه عبد الحكيم لاعبى فريق الاسماعيلى وذلك ضمن خطة تدعيم الفريق للظهور بشكل قوى الموسم المقبل .

وكان أنهى مسئولو نادي حرس الحدود التعاقد مع سابع صفقات الفريق رسميا، بعد ضم الحارس عماد السيد قادما من الجونةً في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ونجح العميد علاء السعدني في الحصول علي توقيع الحارس وإنهاء كافه الإجراءات التعاقدية لينضم رسميا لصفوف فريقه الجديد وخوض فترة الاعداد مع باقي اللاعبين تحت بقيادة الكابتن أحمد أيوب.

صفقة عماد السيد هي السابعة للحرس هذا الموسم، بعد الصعود للممتاز حيث سبق للفريق التعقد مع 6 لاعبين هم، الفسلطيني محمد درويش نجمك شالكة وهانوفر الألمانيين، وأحمد شديد قناوي من المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الرباعي محمود صلاح واحمد عامر ومصطفي جمال واحمد داودا، ويواصل النادي ابرام تعاقداته خلال هذه الفترة لتدعيم الفريق.