شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحدد 15 مليون جنية سعر بيع عبده يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مسئولي نادى غزل المحلة على مبلغ قدرة 15 مليون جنية لرحيل عبده يحيى مهاجم الفريق المحلاوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما أصبح اللاعب على رادار الزمالك وفيوتشر فى الفترة الحالية، حيث يرغب كل ناد فى الحصول على خدماته.

وكان مسئولو نادى الزمالك تحدثوا مع أحد مسئولي نادى غزل المحلة للحصول على الاستغناء الخاص بالمهاجم عبده يحيى وإتمام التعاقد معه بشكل رسمي، والاتفاق على كافة الأمور المادية التى تقرب من 12 إلى 10 ملايين جنيه.

ويعد عبده يحيى من أفضل العناصر في فريق غزل المحلة وبطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث شارك في جميع المباريات وتمكن من تسجيل 13 هدفا، وساهم في وصول الفريق الى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية.

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم من إبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة الشرسة، التي تشهدها البطولة الموسم المقبل وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وأنهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 15 مباراة وتعرض للهزيمة في 12 مباراة.