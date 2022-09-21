شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن التعاقد مع مصطفى الزنارى قادما من طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك رسميا عن التعاقد مع مصطفى الزناري مدافع فريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مصطفى الزناري وقع على عقود الانتقال للزمالك في جلسة جمعته بأمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، وجاء التعاقد مع الزناري بناء على طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع "تويتر"، صورة لمصطفى الزنارى بقميص القلعة البيضاء معلقا عليها: مصطفى الزنارى هنا بألوان الزمالك.. مرحبا مصطفى".

وكان الزمالك أعلن عن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تم التوصل لاتفاق بين إدارة الناديين.

ويحرص الجهاز الطبى للزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، على التواصل مع دونجا، للاطمئنان على إصابته بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بغضروف الركبة الخارجي، خلال مران المنتخب على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويأمل الجهاز الطبى فى سرعة شفاء اللاعب وعودته إلى للمشاركة لتسجيل الظهور الأول مع ابناء قلعة ميت عقبة، حيث تحتاج إصابته لما يقرب من 6 أسابيع للتأهيل.

وكان ”الخليج 365” علم أن قائمة الزمالك تضم 27 لاعبًا من بينهم 5 أسماء جدد وهم السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي، وعمر جابر ونبيل عماد دونجا بعد النجاح في التعاقد معهما من نادي بيراميدز، ومصطفي الزناري بعد التعاقد معه من طلائع الجيش، وتم قيد محمد صبحى حارس المرمى عقب انتهاء إعاراته من نادى فاركو.