شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: حل أزمة القيد مطلع أكتوبر..ومدرب حراس مغربى فى جهاز جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد زين نائب رئيس نادى الإسماعيلى أن ناديه سوف يحل أزمة القيد مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وقال خالد زين في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"نسعي للتعاقد مع لاعب أجنبي رغم تعاقد النادي مع خمس اجانب لكن نمتلك إمكانية القيد تحت السن ".

ويضيف :"جاريدو المدير الفني الجديد سيبدأ فترة الإعداد مع النادي اليوم ويضم الجهاز المعاون مدرب أحمال اسباني ومدرب حراس مرمى مغربي"

وأكمل :" سوف يتم حل أزمة القيد قبل بداية شهر 10 بدفع الغرامة ونطمئن الجماهير".

وتابع :"الإسماعيلى سيخوض الدوري الجديد بزي من إنتاج مصنع وشركة تابعة للنادي و أوعد الجماهير الدروايش هيكون مفاجأة الدوري".