الاتحاد السكندرى يدرس عروض سنبورى وبواتينج للتعاقد مع مهاجم أجنبى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو فريق الاتحاد السكندرى، العروض التي تلقاها النادى من أجل سعيدو سنبورى وبواتينيج لاعبى سيد البلد، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبى لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد بجانب الأنجولى مابولولو.

وتلقى فريق الاتحاد عرضا من المقاولون العرب لاستعارة لاعب الوسط سعيدو سنبورى لمدة موسم واحد، في الوقت الذى طالب أحد أندية ليبيا التعاقد مع بواتنج بصفة نهائية خلال هذه الفترة.

وستبحث إدارة النادى السكندرى عن الاختيار الأمثل للفريق لترك أحدهما مع الإبقاء على الآخر، والدخول في صفقة التعاقد مع أوستن أوموتو مهاجم المصرى الذى خرج من حسابات إيهاب جلال.

وتدرس الإدارة أيضا السماح للظهير الأيمن هشام صلاح بالرحيل عن النادى بعد العروض الكثيرة التي تلقاه النادى من أجل هشام صلاح والتعاقد مع ظهير أيمن بدلا منه، بعد ترشيح أحمد صبحى لاعب طلائع الجيش من قبل النادى العسكرى في صفقة تبادلية مع محمد الصباحى لاعب زعيم الثغر المنتهى إعارته.

ويجتمع محمد عمر المدير الرياضى لنادى الاتحاد السكندرى اليوم الأربعاء، مع المدير الفنى الصربى زوران مانولوفيتش من أجل وضع خارطة طريق اللائحة المالية للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد.

وأكد المدير الرياضى أن الأهداف التى سوف يضعها المدير الفنى الصربى هى من ستحدد اللائحة الجديدة، حيث هل ينافس الفريق على المربع الذهبى أو سيكون الهدف البقاء فى المنطقة الامنة ولكل هدف لائحة مختلفة.