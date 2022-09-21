7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 9 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يعلن طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

اتحاد الكرة يعلن طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

أعلن اتحاد الكرة، طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجارى ، باستاد الإسكندرية ، عبر موقع شركة تذكرتى وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

المنتخب كامل العدد فى المران قبل الأخير استعدادا لمواجهة النيجر

يواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم الأربعاء بكامل نجومه بعد اكتمال صفوفه بالمحترفين السبعة، ولاعبي الزمالك، استعدادا لودية النيجر المقرر لها الجمعة.

تعرف على ترتيب "كباتن" منتخب مصر بعد انضمام أحمد حجازى لمعسكر الفراعنة

يخوض المنتخب الوطنى بقيادة روى فيتوريا معسكرا مغلقا حاليا بالإسكندرية، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يومى 23 و27 سبتمبر الجارى، وانضم الثلاثى المحترف أحمد حجازى وطارق حامد وأحمد حسن كوكا للمعسكر أمس.

عامر حسين : كأس رابطة الأندية سيكون بخروج الخاسر لضيق الوقت