7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 9 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يعلن طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا
اتحاد الكرة يعلن طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا
أعلن اتحاد الكرة، طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجارى ، باستاد الإسكندرية ، عبر موقع شركة تذكرتى وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
المنتخب كامل العدد فى المران قبل الأخير استعدادا لمواجهة النيجر
تعرف على ترتيب "كباتن" منتخب مصر بعد انضمام أحمد حجازى لمعسكر الفراعنة
يخوض المنتخب الوطنى بقيادة روى فيتوريا معسكرا مغلقا حاليا بالإسكندرية، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يومى 23 و27 سبتمبر الجارى، وانضم الثلاثى المحترف أحمد حجازى وطارق حامد وأحمد حسن كوكا للمعسكر أمس.
عامر حسين : كأس رابطة الأندية سيكون بخروج الخاسر لضيق الوقت
أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد سيكون بخروج الخاسر مختلف عن الموسم الماضي لضيق الوقت .
يخضع البرازيلى برونو سافيو لاعب النادى الأهلى لاختبار طبى اليوم الأربعاء لحسم مصيره من المشاركة فى ودية الأهلى وبتروجت، المقرر لها الخامسة مساء فى أولى وديات المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد.
غزل المحلة يحدد 15 مليون جنية سعر بيع عبده يحيى
أستقر مسئولي نادى غزل المحلة على مبلغ قدرة 15 مليون جنية لرحيل عبده يحيى مهاجم الفريق المحلاوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما أصبح اللاعب على رادار الزمالك وفيوتشر فى الفترة الحالية، حيث يرغب كل ناد فى الحصول على خدماته.
ينتظر مسئولى نادى الزمالك تلقى إخطارًا من إيليكت التشادى يحدد فيه موعد حضوره إلى القاهرة من أجل خوض مباراة الإياب المقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.