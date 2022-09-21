شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى : تصريحاتى عن عواد فسرت بشكل خاطئ..وشناوى الأهلى نمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سيراميكا أن تصريحاته بشأن محمد عواد حارس الزمالك تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وقال أحمد ناجى في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"محمد عواد أفضل حارس مرمى في الدوري والناس بتفهم تصريحاتي غلط"

ويضيف ناجى:"تصريحات عواد بسبب عدم انضمام للمنتخب متسرعة ولسة بدري على أخذ الفرصة مع فيتوريا".

وأكمل :"انا لو مسئول داخل الجهاز الفني للمنتخب كنت سأقرر استمرار عواد وكل الاحترام والتقدير للاختيارات الموجودة".

وتابع :"أحمد الشناوى حارس كبير وإضافة للمنتخب ومحمد الشناوي هو الحارس الأول لمنتخب مصر".

ويضيف :"صفقات سيراميكا هتكون إضافة قوية وانتظروا شكل جديد و حراسة مرمى النادي في امان في وجود عامر عامر".