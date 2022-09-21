شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات "كابيتانو مصر" تصل الشرقية بالمحطة السابعة قبل المرحلة النهائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اختبارات المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم "كابيتانو مصر"، اليوم الأربعاء، بمركز شباب أبو حماد بمحافظة الشرقية، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

يتم إجراء الاختبارات للنشء المشاركين فى البرنامج من مواليد عام ٢٠٠٨م؛ لاختيار أفضل المواهب تصعيداً لمرحلة التصفيات المركزية المقرر لها أكتوبر المقبل بفرع نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأنهت وزارة الشباب والرياضة الاختبارات فى محافظات الإسماعيلية والدقهلية وأسيوط والإسكندرية والغربية والقاهرة، وذلك استعداداً لخوض المرحلة الثانية من الاختبارات.

يُشرِف على المشروع اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش، وعضوية كل من الدكتور محمود سعد والدكتور جمال محمد على ومساعد ومعاون الوزير لشؤون البطولة ويتم تنفيذ الاختبارات بالتنسيق مع مديريات الصحة والأمن ومديريات الشباب والرياضة.

حضر الاختبارات المقامة بمحافظة الشرقية كل من الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة، "الدكتور السيد الشتيحى، والدكتور محمد المسلماني" من فريق العمل المنظمين.

يأتى مشروع "كابيتانو مصر" ضمن باقة البرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى مختلف الألعاب الرياضية، وضمهم فى حضانات متكاملة يتم خلالها التدريب الشامل للمشاركين وفق أسس ومعايير علمية، وصقل مهاراتهم، وإعدادهم لمختلف المنافسات، والمساهمة فى احترافهم فى الأندية الرياضية، وليكونوا نواة لقوام المنتخبات الوطنية مستقبلاً.