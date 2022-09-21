شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات لا تفوتك للزمالك فى مشوار التأهل لنصف نهائى البطو العربية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى نصف نهائى البطولة العربية للأندية المقامة فى تونس محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على الترجي التونسى و الكويت الكويتى و مولودية الجزائر .

وكان من المقرر أن يواجه الزمالك متصدر المجموعة الثانية، رابع المجموعة الأولى، ولكن انسحاب فريق امل سكيكدة الجزائري، جعل الزمالك يتأهل مباشرة لنصف نهائي البطولة.

ويرصد الخليج 365 أرقام لا تفوتك عن الزمالك فى السطور التالية :

حسن قداح هداف الدور التمهيدي للبطولة العربية برصيد 18 هدف من29 تصويبه بنسبه62٪؜

أحمد الأحمر في المركز التاسع برصيد14 هدف من 23 تصويبة بنسبة61٪؜

عمر الوكيل في المركز الحادي عشر برصيد12 هدف من15 تصويبة بنسبة80 ٪؜

شادي خليل المركز الثاني عشر برصيد

12 هدف من15 تصويبة بنسبة 80 ٪؜

حراس المرمي

كريم هنداوي الأعلى تصديات برصيد 26 تصدي من72 تصويبة بنسبة 61.1٪؜

هشام السبكي ثاني أعلى نسبة تصدي 8 تصديات من18 تصويبة بنسبة ٤٤.٤٪؜

محمود خليل 4 تصديات من ٢٠ تصويبة بنسبه ٢٠٪؜

الزمالك أحرز 88 هدف من 137 تصويبة بنسبه ٦٤.٢٪؜ بواقع ٢٩.٣٣ هدف في المباراة

الزمالك احرز ١٧ هدف من ٢٦ تصويبه من الاجنحه بنسبه ٦٥.٣٪؜

الزمالك أحرز 6 أهداف من 7 رميات ٧ امتار بنسبه ٨٥.٧٪؜ .

الزمالك أحرز 21 هدف من ٤٤ تصويبة من خارج ال٩ متر بنسبه ٤٧.٧٪؜

الزمالك احرز ١٢ هدف من ١٤ تصويبه من ال٦ امتار بنسبه ٨٥.٧٪؜

الزمالك أحرز 17 هدف من 27

اختراق بنسبه ٦٢.٩٪؜

الزمالك أحرز 15 هدف من 19 هجوم خاطف بنسبة ٧٨.٩٪؜

الزمالك لديه 33 أسيست من 88 هدف

بواقع 11 اسيست في المباراة