شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حجاج يقود المقاصة في المظاليم بعد رحيل مرازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي المقاصة على تكليف طارق حجاج المدرب العام في الجهاز الفني السابق بقيادة عيد مرازيق على تولي القيادة الفنية للفريق الفيومي خلال مشاركته في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم المقبل، بعد هبوطه من الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

واعتذر عيد مرازيق عن الاستمرار في قيادة المقاصة في دوري القسم الثاني نظرا لصعوبة المنافسة على العودة إلى الدوري الممتاز ولرغبته في قيادة فريقه لديه طموح في المنافسة على الصعود إلى دوري الممتاز.

يذكر أن طارق حجاج تولي القيادة الفنية بشكل مؤقت في الموسم الماضي بعد رحيل تامر مصطفى عن تدريب الفريق الفيومي وانتقاله لتدريب الجونة.

ووافق مسئولو نادي المقاصة على بيع محمد محسن ليلة لاعب وسط الفريق الفيومي إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم ذئاب الجبل في الموسم المقبل بالدوري الممتاز.

كان المقاصة قد وافق على بيع الثنائي أحمد صبيحة "مدافع" ورمضان مصطفى "حارس مرمى" إلى إنبي دون الإعلان عن التفاصيل المالية الخاصة بانتقال الثنائي إلى الفريق البترولي.

كما وافق مسئولو المقاصة على إعارة أحمد طارق سليمان حارس المرمى إلى الداخلية في الموسم المقبل.

يذكر أن المقاصة سبق ووافق على بيع هشام حافظ الظهير الأيمن إلى فيوتشر، والذي يتواجد حاليا في معسكر المنتخب الأولمبي.