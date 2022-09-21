شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة يزور تدريبات المنتخب.. وعلام يجتمع مع فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
زار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، معسكر منتخب مصر المقام في برج العرب بالأسكندرية، من أجل الاطمئنان على ترتيبات المعسكر.
وعقد علام جلسة ودية مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، كما شهدت الزيارة تواجد اللواء محمد حلمي مشهور وعامر حسين ثنائي مجلس إدارة الاتحاد، للتأكيد على مساندة ودعم المجلس بالكامل للجهاز الفني واللاعبين، وتوفير كافة الاحتياجات لتحقيق أهداف الجماهير المصرية.
و كان أعلن اتحاد الكرة، طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجارى ، باستاد الإسكندرية ، عبر موقع شركة تذكرتى وبالتنسيق مع الجهات المختصة وتقام المباراتين بحضور 5 آلاف مشجع.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم الأربعاء بكامل نجومه بعد اكتمال صفوفه بالمحترفين السبعة، ولاعبي الزمالك، استعدادا لودية النيجر المقرر لها الجمعة.
وبدأ وصول المحترفين يوم الأثنين الماضي بانضمام الثلاثي طارق حامد وحجازي وأحمد حسن كوكا وتوالى وصول محمد النني ومرموش وترزيجيه ومحمد صلاح لتكتمل الصفوف في مران اليوم والغد قبل مواجهة الجمعة.
ويعقد فيتوريا محاضرة للاعبين في مران اليوم الذي يشهد الاستقرار على خطة اللعب المناسبة، قبل المران النهائي غدا الخميس استعدادا للقاء النيجر