شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة يزور تدريبات المنتخب.. وعلام يجتمع مع فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

زار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، معسكر منتخب مصر المقام في برج العرب بالأسكندرية، من أجل الاطمئنان على ترتيبات المعسكر.

وعقد علام جلسة ودية مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، كما شهدت الزيارة تواجد اللواء محمد حلمي مشهور وعامر حسين ثنائي مجلس إدارة الاتحاد، للتأكيد على مساندة ودعم المجلس بالكامل للجهاز الفني واللاعبين، وتوفير كافة الاحتياجات لتحقيق أهداف الجماهير المصرية.