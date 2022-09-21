شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يشترط على الأندية تسديد الديون لتسليم بطاقات الموسم الجديد للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشترط مسئولو إتحاد الكرة الطائرة على الأندية تسديد كافة المديونيات من أجل تسليم اللاعبين بطاقات الموسم الجديد 2022/2023.

كما أخطر مسئولو إتحاد الطائرة الأندية بعدم إستكمال قوائم الفريق بعد غلق باب القيد إلا فى الفترة الثانية فى شهر يناير القادم .

كما أخطر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر جميع الأندية بغلق باب القيد للموسم الجديد على صعيد الممتاز للرجال و السيدات يوم 29 سبتمبر الجارى .

و عمم إتحاد الكرة الطائرة على الأندية بعدم قبول أى لاعب محلى أو أجنبى للقيد بعد الموعد المحدد .

حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة 10 آلاف دولار لتسجيل اللاعب المحترف الأول بصفوف الأندية للموسم الجديد و20 ألفا للاعب الثانى.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بقرار تحذير الحكام من مشاركة أى لاعب لم يصدر له بطاقة الاتحاد هذا الموسم.

وأرسل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا تعميماً لكل الأندية يفيد بعدم السماح بتواجد المدربين بالموسم الجديد فى المباريات الرسمية دون كارنيه موسم 2022 / 2023.