شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط للاحتفاظ بلاعب فريق الشباب رغم رفع اسمه من القائمة الأولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادي الأهلي للاحتفاظ بعمر البكري لاعب فريق الشباب مواليد 2001، بعدما تجاهلت إدارة القلعة الحمراء قيد اللاعب في قائمة الفريق الأول الأولية ليصبح حرا في الانتقال لأي نادي خلال الفترة الحالية.

وتواصل مسئولو الأهلي مع عمر البكري خلال الساعات الماضية من أجل إقناعه بالبقاء في الأهلي وعدم الرحيل لأي نادي، في ظل وجود قناعة داخل النادي بإمكانيات اللاعب.

ونمى إلى علم مسئولي الأهلي اهتمام عدد من أندية القمة في مصر بضم لاعب الأهلي السابق، بخلاف وجود رغبة لدى مسئولي القلعة الحمراء في الإبقاء على اللاعب الذي يملك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة.

الجدير بالذكر أن عمر البكري أدي فترة الاعداد كاملة مع فريق الشباب بالأهلي تحت قياده شريف عبد الفضيل وشارك في ثلاثة مباريات وديه وظهر بشكل مميز ، ولكن فوجئ اللاعب برفع اسمه من القائمة قبل أن يتدخل مسئولي القلعة الحمراء لتدارك الأمر والتواصل مع اللاعب ومطالبته بعدم التوقيع لأي نادي.