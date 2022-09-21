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عامر حسين : كأس رابطة الأندية سيكون بخروج الخاسر لضيق الوقت

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القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد سيكون بخروج الخاسر مختلف عن الموسم الماضي لضيق الوقت . 

 

وقال عامر حسين في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"حاليا يتم التنسيق مع رابطة الأندية لبداية الدوري منتصف شهر أكتوبر بعد مشاركة الفرق في البطولات الأفريقية " . 

 

وتابع :"الدوري الجديد أسهل في التنظيم عن الموسم السابق ويجب انتهاء الموسم في 30 يونيو".

 

وأكمل :"كأس الرابطة الموسم الجديد هيكون بخروج الخاسر مختلف عن الموسم الماضي لضيق الوقت " . 

 

وتابع : "كأس مصر الموسم الجديد لن ينطلق الا بعد انتهاء نسخة الموسم الماضي ويتم تحديد الموعد بعد قرعة الدوري العام" . 

 

ويضيف :"لائحة العقوبات لن تختلف عن الموسم الماضي و اعتماد العقوبات سيكون من خلال شريط المباراة الأصلي أو تقرير المراقبين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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