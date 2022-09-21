شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين : كأس رابطة الأندية سيكون بخروج الخاسر لضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد سيكون بخروج الخاسر مختلف عن الموسم الماضي لضيق الوقت .

وقال عامر حسين في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"حاليا يتم التنسيق مع رابطة الأندية لبداية الدوري منتصف شهر أكتوبر بعد مشاركة الفرق في البطولات الأفريقية " .

وتابع :"الدوري الجديد أسهل في التنظيم عن الموسم السابق ويجب انتهاء الموسم في 30 يونيو".

وأكمل :"كأس الرابطة الموسم الجديد هيكون بخروج الخاسر مختلف عن الموسم الماضي لضيق الوقت " .

وتابع : "كأس مصر الموسم الجديد لن ينطلق الا بعد انتهاء نسخة الموسم الماضي ويتم تحديد الموعد بعد قرعة الدوري العام" .

ويضيف :"لائحة العقوبات لن تختلف عن الموسم الماضي و اعتماد العقوبات سيكون من خلال شريط المباراة الأصلي أو تقرير المراقبين".