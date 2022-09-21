شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة بودابست الدولية للتنس من الدور الثاني "16" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت بطلة التنس المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 73 عالميا، اليوم الأربعاء بطولة بودابست الدولية للتنس من الدور الثاني "16"، عقب خسارتها أمام السلوفاكية انا كارولينا شميدلوفا، المصنفة رقم 122 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2.

وكانت ميار تغلبت بالدور الأول "32" أول أمس /الاثنين/ على التشيكية جيسكيا ماليكوفا ، المصنفة رقم 238 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 5-7 و7-6 و6-3.

وتقام البطولة حاليا بالمجر خلال الفترة من 17 وحتى 25 من شهر سبتمبر الجارى.

وكانت ميار شريف شاركت في بطولة بوخارست برومانيا، حيث ودعتها من الدور الربع نهائي عقب الخسارة أمام البلجيكية مارينا زانيفيسكا، المصنفة رقم 95 عالميا ، بمجموعتين دون رد بواقع 1-6 و4-6.

وتغلبت اللاعبة المصرية في الأدوار السابقة بالبطولة على النمساوية جوليا جرابهر ، المصنفة رقم 99 عالميا، بمجموعتين بواقع 6-3 و6-3 بدور الـ16 وعلى الرومانية ميريام بيانكا، المصنفة رقم 398 عالميا، بمجموعتين بواقع 6-4 و6-2 بدور 32.