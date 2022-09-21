حكاية نجم.. مسعد نور كاستن الكرة المصرية وأحد أساطير المدينة الباسلة

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو مسعد نور نجم المصري البورسعيدي الراحل.

ولد مسعد نور ببورسعيد فى 23 أبريل عام 1951 وبدأ مشواره مع اللعبة مع ناشئي بورفؤاد عام 1966 قبل عام واحد من حرب 1967 التي تسببت فى تهجير أهل بورسعيد استعدادا لمعركة التحرير، وانتقل مسعد نور بعدها لناشئي الزمالك طوال فترة التهجير وزامل خلال وجوده بالزمالك جيل فاروق جعـفـر وعلى خليل ومحمود الخواجة ومحمود سعد.

عاد مسعد نور للعب مع المصرى البورسعيدى بعد استقرار الأوضاع بعدما طلب اللاعب من مسئولي الزمالك الإستغناء الخاص به مضحيا بالمزايا المادية الكبيرة التي كان يحظى بها في القلعة البيضاء مقارنة بالمصري في ذلك الوقت ، ليبدأ من موسم 1972 مشوار تألقه اللافت مع المصري، وكان أول لقاء لمسعد نور في أول مواسمه مع المصري أمام الزمالك واستطاع نور إدراك هدف التعادل لناديه في هذه المباراة في الثواني الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. توالت بعدها إبداعات الكاستن مع المصري ففي موسم 1975 لعب في الدوري 31 مباراة أحرز خلالها 21 هدفا وكان ثالث هدافي الدوري بعد حسن الشاذلي ومحمود الخطيب.

رغم عطاء مسعد نور الكبير داخل الملاعب إلا أنه لم يحالفه التوفيق فى الحصول مع المصرى على البطولات بالرغم من الوصول للمباراة النهائية مرتين بنهائى كأس مصر خسرهما أمام الأهلى .

كاد المصرى يحقق لقب الدورى فى موسم 1983 / 1984 مع الظاهرة المجرية بوشكاش والذي تصدر فيه المصري المسابقة منذ بدايتها حتى ما قبل النهاية بسبع مباريات حين تعرض الفريق لهزيمة مفاجئة على أرضه عكس سير المباراة أمام الزمالك صاحبها شغب جماهيري اتخذ على إثرها اتحاد الكرة قراراً بنقل جميع المباريات الست المتبقية للمصري خارج ملعبه كما غادر المدير الفني للفريق الأسطورة المجرية بوشكاش لبلاده غاضباً مما تسبب في انهيار الروح المعنوية للفريق وخسارته للمباريات الست المتبقية .

انضم مسعد نور للمنتخب المصري في عدد من المناسبات الدولية، أبرزها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1975 في الجزائر، ودورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1979 في يوغوسلافيا، و كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1980 في نيجيريا وهي البطولة التي حل فيها المنتخب المصري في المركز الرابع. وبلغ عدد المباريات الدولية التي شارك فيها مسعد نور 22 مباراة أحرز خلالها 5 أهداف له منها 4 في منتخب تنزانيا في 3 مباريات مختلفة .

اعتزل مسعد نور الكرة في مهرجان كبير لم تشهده بورسعيد من قبل في أكتوبر عام 1985 وهو المهرجان الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، فضلا عن مشاركة واسعة لنجوم الرياضة مثل حسن شحاتة وبوبو وحمادة أمام ونجوم الفن كنور الشريف ومحمود ياسين وصلاح السعدني.