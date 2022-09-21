شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن استعدادات الفراعنة لوديتى النيجر وليبريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المنتخب الوطنى بقيادة فيتوريا تدريباته اليوم الثلاثاء بفندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية، ونلقى الضوء في السطور التالية على استعدادات الفراعنة لهاتين المباراتين..

س: ماهو موعد وديتى الفراعنة مع النيجر وليبريا ؟

ج: سيخوض منتخب مصر وديتين في التوقف الدولي الحالي، الأولى ستكون ضد منتخب النيجر يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، أما الثانية فستجمع الفراعنة بليبيريا يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.

وتقام المباراتين في ستاد برج العرب، وتنطلق صافرتيهما في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

س: ماهى القناة الناقلة لوديتى الفراعنة مع النيجر وليبريا ؟

ج: تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث مباريات منتخب مصر الودية حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراتين على شاشتها.

س: ماهى قائمة الفراعنة في مباراتى النيجر وليبريا ؟

ج: أعلن فيتوريا قائمة منتخب مصر لخوض وديتي النيجر وليبيريا، وجاءت كالآتي:حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم فؤاد- عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي- طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إمام عاشور - إسلام عيسى - أحمد سيد "زيزو" - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: محمد صلاح- عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن "تريزيجيه".

س: ماهى أهداف فيتوريا من معسكر الفراعنة الحالي ؟

ج: يخوض منتخب مصر أولى مبارياته الودية أمام نظيره منتخب النيجر، وهذه المباراة هي الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتطبيق أفكاره خلال تلك المباريات الودية والاستقرار على المستوي الفني للاعبين سواء المحليين أو المحترفين، وكان البرتغالي روي فيتوريا بدأ منذ أيام معسكرا تحضيريا، قبل البدء الرسمي لفترة التوقف الدولي المقبلة.

س: ماهى الأسماء المستبعدة من قائمة الفراعنة ؟

ج: فضل فيتوريا تقليص عدد القائمة المختارة إلى 27 لاعبا فقط وتم استبعاد كلا من هشام حافظ ومروان عطية وأحمد ميسي وأحمد مدبولي وناصر منسي وأحمد شريف وشادي حسين بالإضافة إلى باهر المحمدي .

س: ماهى العناصر الجديدة في صفوف الفراعنة ؟

ج: انضم لقائمة المنتخب لأول مرة ثلاثة لاعبين هم، محمود حمادة، كريم فؤاد، وأسامة جلال.وتعد هذه أول قائمة نهائية للمدير الفني البرتغالي مع منتخب مصر، منذ توليه المهمة في يوليو الماضي.