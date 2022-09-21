شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش الميكارى فى برنامج التحضير لمباراة الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع التوني ياسين الميكاري محلل أداء الفريق الأحمر من أجل التحضير لمباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد المنستيري التونسي في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام بتونس في شهر أكتوبر المقبل.

وحرص كولر على معرفة آخر تحضيرات محلل الأداء بشأن الاستعداد لموقعة الفريق التونسي، بعدما نجح محلل الأداء في توفير 5 مباريات للاتحاد المنستيري بخلاف مباراتي دور الـ64 بالنسخة الحالية ضد الجيش الرواندي والتي فاز فيهما الفريق التونسي بنتيجة 3 / 1 في مجموع المباراتين.

ويخوض فريق الأهلى أولى تجاربه الودية، اليوم الأربعاء، عندما يلتقى بتروجت ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023، فى أول لقاء تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد بقيادة السويسرى مارسيل كولر، وهى المباراة التى يسعى خلالها الجهاز الفنى للتأكد من استيعاب اللاعبين الجمل الفنية التى عكف على تطبيقها خلال الفترة الماضية منذ بداية فترة الإعداد يوم 11 سبتمبر الجارى.

وينوى مارسيل كولر إشراك مجموعة من اللاعبين فى ودية بتروجت اليوم، من أجل الاطمئنان على مستواهم البدنى، على أن يشرك البعض الآخر منهم فى مباراتيه الوديتين القادمتين ضد أسوان وطلائع الجيش يومى 25 و29 من شهر سبتمبر الجارى، من أجل منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفنى للأهلى على تطبيق بعض الجمل الفنية مع لاعبى الأهلى خلال الأيام الماضية ويرغب فى تنفيذها بشكل عملى خلال التجارب الودية، من أجل التعرف على مدى استيعاب اللاعبين لفكره الخططي وما ينقص اللاعبين من أجل الالتزام الكامل بتنفيذ الجرعات التدريبية التي يتمرنوا عليها في التدريبات اليومية.