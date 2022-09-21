شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر يجتمع مع الصربى زوران مانولوفيتش لحسم لائحة الاتحاد بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع محمد عمر المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندرى اليوم الأربعاء، مع المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش من أجل وضع خارطة طريق اللائحة المالية للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد.

وأكد المدير الرياضي أن الأهداف التي سوف يضعها المدير الفني الصربي هي من ستحدد اللائحة الجديدة، حيث هل ينافس الفريق على المربع الذهبي أو سيكون الهدف البقاء في المنطقة الامنة ولكل هدف لائحة مختلفة.

وأضاف عمر أن المدير الفني صرح بأنه سيحدد الهدف له خلال الموسم بعد أن يكتمل قوام الفريق في التدريبات لأنه حتى الآن لم ينضم الخماسي المحترف لتدريبات الفريق بجانب ثنائي المنتخب مروان عطية وأحمد ميسي وكذلك اللاعب عبد الغني محمد لاعب المنتخب الأولمبي.

وتابع المدير الرياضي ان الجلسة أيضا ستحدد اللاعبين الذين يلتحقون بالمعسكر المغلق الذي سيبدأ يوم 24 من الشهر الجاري.