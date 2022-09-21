شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يوافق على بيع "ليلة" إلى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادي المقاصة على بيع محمد محسن ليلة لاعب وسط الفريق الفيومي إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم ذئاب الجبل في الموسم المقبل بالدوري الممتاز.

كان المقاصة قد وافق على بيع الثنائي أحمد صبيحة "مدافع" ورمضان مصطفى "حارس مرمى" إلى إنبي دون الإعلان عن التفاصيل المالية الخاصة بانتقال الثنائي إلى الفريق البترولي.

كما وافق مسئولو المقاصة على إعارة أحمد طارق سليمان حارس المرمى إلى الداخلية في الموسم المقبل.

يذكر أن المقاصة سبق ووافق على بيع هشام حافظ الظهير الأيمن إلى فيوتشر، والذي يتواجد حاليا في معسكر المنتخب الأولمبي.