شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة، طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجارى ، باستاد الإسكندرية ، عبر موقع شركة تذكرتى وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتقام المباراتين بحضور 5 آلاف مشجع.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم الأربعاء بكامل نجومه بعد اكتمال صفوفه بالمحترفين السبعة، ولاعبي الزمالك، استعدادا لودية النيجر المقرر لها الجمعة.

وبدأ وصول المحترفين يوم الأثنين الماضي بانضمام الثلاثي طارق حامد وحجازي وأحمد حسن كوكا وتوالى وصول محمد النني ومرموش وترزيجيه ومحمد صلاح لتكتمل الصفوف في مران اليوم والغد قبل مواجهة الجمعة.

ويعقد فيتوريا محاضرة للاعبين في مران اليوم الذي يشهد الاستقرار على خطة اللعب المناسبة، قبل المران النهائي غدا الخميس استعدادا للقاء النيجر