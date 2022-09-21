مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة يتحرك لحل أزمة لاعبي الزمالك مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتزم جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، لمحاولة حل أزمة لاعبي الزمالك المنضمين لقائمة "الفراعنة".

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أبدى استياءه من نقص اللاعبين بقائمة الفريق قبل مقابلة إليكت التشادي في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تقام يوم 25 سبتمبر الحالي.

وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريحات ليلا كورة إن جمال علام سيجتمع مع فيتوريا في فندق إقامة منتخب مصر، في محاولة لإيجاد حل للأزمة.

وأوضح المصدر أن الرؤية ليست واضحة تماما بخصوص الحلول المتاحة، وقد يكون من بينها تأجيل مباراة الزمالك أمام إليكت.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي أمام النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من شهر سبتمبر الحالي.

وكان الزمالك وضع قدما في دور الـ32 بدوري الأبطال، بعدما فاز (2-0) على إليكت في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي.