8 لاعبين شباب من 15.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لعودة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

يبدو أن الزمالك على مشارف أزمة كبيرة بعد تصريحات أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، والتي تحدث خلالها عن استدعاء المنتخب للاعبي الزمالك دون علمه.

وفاز الزمالك على إليكيت التشادي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت خلال دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير مرتضى منصور، خلال مداخلة بقناة الزمالك:"ليس معنى فوزي أمام إليكيت التشادي أن اللعب هنا سهل ومع احترامي لمدير المنتخب فكان دوره أن يتواصل مع مدير الكرة بالنادي حتى لا نصل لهذا الوضع وأنا من سعيت وتواصلت مع اتحاد الكرة وفتحت النقاش في الموضوع".

وأضاف أمير: "لا نملك سوى 14 لاعبًا قبل مواجهة إيليكت التشادي من ضمنهم 3 حراس مرمى والزمالك سيخوض مباراة رسمية في دوري أبطال أفريقيا وليست مباريات ودية".

وبعد الاستدعاءات التي تعرض لها لاعبي الزمالك نجد أن الفريق يمتلك 16 لاعب من بينهم 8 لاعبين شباب ما يعني أن أكثر من نصف الفريق من اللاعبين الشباب.

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - محمود علاء.

الوسط: محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وفي الهجوم: يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

وبالنظر للقائمة نجد أن محمد نديم والسيد وحسام عبد المجيد وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف كل هؤلاء لاعبين شباب.

وبالتالي سيبدأ الزمالك المباراة بتشكيل متوقع مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمود علاء - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف روقا - سيف جعفر - سيد عبد الله نيمار - محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء: يوسف إبراهيم " أوباما" - محمد حسام "بيسو" - محمد نديم - محمد عبد الشافي

ولم يتم قيد الصفقات الجديدة إفريقيًا، ولهم الحق في المشاركة مع الزمالك من الأدوار القادمة، إذا قام الزمالك بقيدهم في القائمة الإفريقية.

يذكر أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قام باستدعاء 5 لاعبين من صفوف الزمالك قائمة "الفراعنة" لخوض مباراتين وديتين ضد النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من شهر سبتمبر الجاري.

وضم منتخب مصر من صفوف الزمالك كلا من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو"، مع استبعاد محمد عواد بعدما تم استدعائه للقائمة المبدئية.

كما سيفقد الزمالك خدمات الثنائي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد أن تم استدعاؤهما لقائمة منتخب تونس لوديتي البرازيل وجزر القمر يومي 22 و27 سبتمبر، حيث يستعد نسور قرطاج للمشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.