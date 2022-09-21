33 لاعبا.. مصدر يكشف لمصراوي قائمة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جسيوالدو فيريرا المدير الفني للفريق، على قائمة مكونة من 33 لاعبًا تم قيدهم في قائمة القلعة البيضاء أفريقيًا للاستعانة بهم في دوري الأبطال الأفريقي.

وحسبما علم الخليج 365، فإن قائمة الزمالك خلت من اسم البنيني سامسون أكينولا المنضم حديثًا للفريق دون الإعلان عنه رسميًا حتى الآن، حيث سيتم قيده خلال شهر يناير القادم.

ووفقًا لما أكده مصدر داخل نادي الزمالك -تحفظ على ذكر اسمه- لمصراوي، فإن البطاقة الدولية لسامسون لم تصل إلى اتحاد الكرة المصري قبل يوم 15 سبتمبر الجاري، والذي يعد اليوم الأخير في فترة القيد الأفريقي.

وأوضح المصدر، أن بطاقة لاعب كاركاس الفنزويلى السابق، وصلت بعد الموعد النهائي المحدد للقيد الأفريقي، مما يجبر الزمالك على عدم الاستعانة به في مباريات دوري أبطال أفريقيا، حتى انطلاق دور المجموعات في يناير القادم.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الوافدة حديثًا إلى نادي الزمالك كنبيل عماد "دونجا"، زكريا الوردي، إبراهيما نداي، عمر جابر ومصطفى الزناري، إلى جانب محمد صبحي العائد من فترة إعارة من فاركو.

كما تشهد القائمة تواجد الرباعي حازم إمام، إسلام جابر، أيمن حفني وعمر السعيد في ظل قيدهم بالقائمة الأولية قبل الدور التمهيدي، مما يجبر الفريق على الأبقاء عليهم لحين التعديل القادم في يناير.

ويحق للأندية المشاركة أفريقيًا قيد عدد يصل إلى 40 لاعبًا في القائمة الأفريقية، كما يحق التعديل والإضافة بها مرة أخرى في يناير المقبل، بعد انتهاء القيد الحالي في 15 سبتمبر.

وتضم قائمة الزمالك الأفريقية كلًا من:

١ - محمد عواد

٢ - محمد نديم

٣ - سيد عطيه

٤ - محمود حمدي "الونش"

٥ - حسام عبدالمجيد

٦ - حمزة المثلوثي

٧ - أحمد فتوح

٨ - عبدالله جمعه

٩ - محمد عبدالشافي

١٠ - محمد أشرف "روقا"

١١ - محمد عبدالغني

١٢ - أيمن حفني

١٣ - إمام عاشور

١٤ - أحمد سيد "زيزو"

١٥ - سيد عبد الله "نيمار"

١٦ - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

١٧- يوسف أسامة

١٨ - سيف الجزيري

١٩ - حسام أشرف

٢٠ - إسلام جابر

٢١ - محمد طارق

٢٢ - محمد حسام "بيسو"

٢٣ - يوسف إبراهيم "أوباما"|

٢٤ - سيف جعفر

٢٥ - حازم امام

٢٦ - عمر السعيد

٢٧ - محمود علاء

٢٨ - محمد صبحي

٢٩ - زكريا الوردي

٣٠ - ابراهيما نداي

٣١ - عمر جابر

٣٢ - نبيل عماد دونجا

٣٣ - مصطفى الزناري