طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر ضد النيجر وليبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر ضد النيجر وليبيريا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري ضد النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري، بحضور 5000 آلاف مشجع على ملعب "الاسكندرية".

وأعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، طرح التذاكر عبر شركة "تذكرتي" بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مهمته بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة إيهاب جلال نتيجة خسارته من منتخب كوريا الجنوبية وديًا (4-1).

ويستعد المنتخب المصري لتصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لنسخة كوت ديفوار 2023، حيث يتواجد منتخب "الفراعنة" مع مالاوي وغينيا وإثيوبيا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري بدأ مشواره في التصفيات بالفوز على غينيا في القاهرة بنتيجة (1-0) قبل الخسارة من إثيوبيا بنتيجة (2-0).