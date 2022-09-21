شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن غلق باب القيد 29 سبتمبر لجميع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر جميع الأندية بغلق باب القيد للموسم الجديد على صعيد الممتاز للرجال والسيدات يوم 29 سبتمبر الجارى.

وعمم اتحاد الكرة الطائرة على الأندية بعدم قبول أى لاعب محلى أو أجنبى للقيد بعد الموعد المحدد.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة 10 آلاف دولار لتسجيل اللاعب المحترف الأول بصفوف الأندية للموسم الجديد و20 ألفا للاعب الثانى.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بقرار تحذير الحكام من مشاركة أى لاعب لم يصدر له بطاقة الاتحاد هذا الموسم.

وأرسل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا تعميماً لكل الأندية يفيد بعدم السماح بتواجد المدربين بالموسم الجديد فى المباريات الرسمية دون كارنيه موسم 2022 / 2023.