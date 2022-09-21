شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يبدأ مهمته مع الإسماعيلى اليوم ويوقع العقود فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الإسبانى كارلوس جاريدو، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مهمته مع فريق الكرة اليوم الأربعاء.

وتعاقد النادى الإسماعيلى، رسميًا مع الإسبانى جاريدو، لبدء مهمته مع الدراويش والتى ستمتد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد 2022-2023.

وحرص مجلس إدارة الإسماعيلى على استقبال جاريدو بمطار القاهرة الدولى استعدادًا لقيادة الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد وكان فى استقباله المهندس خالد زين نائب رئيس الإسماعيلي وسيد العركي مدير العلاقات العامة بالنادي وأحمد علوي المستشار القانوني للدراويش.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أتم الاتفاق بشكل نهائي مع المدرب الأسباني لتولي الإدارة الفنية للفريق، على أن يقوم بتوقيع العقود اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الرابعة عصرا بحضور وسائل الإعلام المختلفة.

وسيبدأ مهمته رسميًا بعد التوقيع مباشرة، وذلك لاستكمال فترة الإعداد استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتولى جاريدو تدريب الأهلى بين 2014 و2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصرى.

ولم يرتبط جاريدو بتدريب أى فريق منذ رحيله عن كاستيون فى مايو 2021.

وسبق لـ جاريدو تدريب فياريال، وريال بيتيس، وكلوب بروج، كما يمتلك عدة تجارب في المنطقة العربية مع الاتفاق السعودي، والرجاء المغربى الذى فاز معه بالكونفدرالية الأفريقية، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.