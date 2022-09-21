وصفتها صحيفة إماراتية بـ «أيقونة الإطلالات العارية» .. «محمد صلاح» في أزمة بسبب «سونيا جرجس»

الشارقة - اميمة ياسر - أشعلت صورة نشرتها سونيا جرجس، ملكة جمال مصر لعام 2020، رفقة النجم المصري محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقطت سونيا تلك الصورة مع صلاح في دبي، حيث يقضي نجم ليفربول إجازة قصيرة قبل التحاقه بمنتخب مصر لخوض مباراتين وديتين ضد النيجر في 23 سبتمبر الحالي، وليبيريا في 27 سبتمبر.

ولاقت هذه الصورة تفاعلاً واسعاً من قبل متابعي النجم المصري، حيث اتسمت أغلب تعليقاتهم بالسخرية، بينما أعرب آخرون عن غضبهم بسبب ملامستهما في الصورة الأمر الذي ترفضه العادات والتقاليد المصرية، حيث اتهموا صلاح بالانخراط في الطباع الإنجليزية أزيد عن الحد، مؤكدين أن الكثير من أفعاله تعتبر برهانًا لمستواه المتراجع مع ليفربول خلال الموسم الجاري.

ومنذ نشر الصورة، تساءل كثيرون عن شخصية سونيا جرجس ومن تكون، ليتبين عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" أنها فتاة مصرية تعيش في إيطاليا منذ 21 عاما، وتحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية.

وانتقلت سونيا للعمل في دبي لتصبح مديرة لأحد الفنادق حيث التقت صلاح مرتين والتقطت الصور معه وأحدثها خلال إجازته الأخيرة.

ميس إيليت

وقد مثلت سونيا مصر في مسابقة "ميس إيليت" في إيطاليا في العام 2020 وحصلت على لقب ملكة جمال مصر.

ويتابع سونيا عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" نحو 36 ألف شخص، وهي تتابع 664 مستخدما.

وتحرص سونيا دائما على نشر صورها بخلفية البحر، بالإضافة إلى العديد من الصور داخل مقر عملها وأثناء ممارستها الرياضة.

أيقونة الإطلالات العارية

ووصفتها صحيفة العين الإخبارية الإماراتية بـ " أيقونة الإطلالات العارية" وذلك لصورها التي معظمها جاء بملابس البحر أو حول الشاطئ