شكرا لقرائتكم خبر عن ودية الأهلى وبتروجت.. المباراة الأولى لكولر وظهور الصفقات الجديدة وغياب الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى أولى تجاربه الودية، اليوم الأربعاء، عندما يلتقى بتروجت ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023، فى أول لقاء تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد بقيادة السويسرى مارسيل كولر، وهى المباراة التى يسعى خلالها الجهاز الفنى للتأكد من استيعاب اللاعبين الجمل الفنية التى عكف على تطبيقها خلال الفترة الماضية منذ بداية فترة الإعداد يوم 11 سبتمبر الجارى.

وينوى مارسيل كولر إشراك مجموعة من اللاعبين فى ودية بتروجت اليوم، من أجل الاطمئنان على مستواهم البدنى، على أن يشرك البعض الآخر منهم فى مباراتيه الوديتين القادمتين ضد أسوان وطلائع الجيش يومى 25 و29 من شهر سبتمبر الجارى، من أجل منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويغيب عن ودية الأهلى وبتروجت اليوم الخماسى محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وكريم فؤاد بجانب التونسى على معلول والمالى أليو ديانج، ويلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة وديا أمام كل من: جزر القمر والبرازيل يومين 22 و27 سبتمبر في فرنسا، استعدادا لمونديال 2022 بقطر، فيما يستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا.

وتترقب الجماهير الأهلاوية الظهور الأول للصفقات الجديدة فى ودية الأهلى وبتروجت وهم البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد ميسى وكذلك العائدون من الإعارة كهربا ومحمد مغربي وشادي رضوان.

وبخلاف مباراة بتروجت، اليوم، سيلتقى الأهلى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى خلال فترة إعداد لاعبيه للموسم الجديد.