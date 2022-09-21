شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام نبيل دونجا صفقة الزمالك الجديدة قبل ارتداء التى شيرت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الزمالك تعاقده مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز السابق ليكون ثالث صفقات الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، بعد الثنائى الأجنبى السنغالى إبراهيما نداى والمغربى زكريا الوردى، فى إطار سياسة مسئولى الكرة بالزمالك لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض.

ويعد نبيل دونجا من اللاعبين المميزين فى خط الوسط خلال السنوات الأخيرة، وكان محط اهتمام مسئولى الزمالك لأكثر من مرة خلال موسم الانتقالات، قبل أن ينجح فى حسم الصفقة لصالحه بشكل نهائى فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وعلى مدار الموسم الماضى شارك دونجا فى 34 مباراة بمعدل 2540 دقيقة لعب بقميص بيراميدز ما بين 23 مباراة فى الدورى المصرى بمعدل 1555 دقيقة لعب و10 مباريات فى الكونفدرالية بمعدل 985 دقيقة لعب، ولم يسجل دونجا أو يصنع أى أهداف على مدار الموسم الماضى وحصل على 4 كروت صفراء بواقع 3 فى الدورى وإنذار واحد فى الكونفدرالية.

وخلال مشواره الكروي لعب دونجا 171 مباراة بمعدل 13846 دقيقة لعب وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين وحصل على الكارت الأصفر 28 مرة، بينما تعرض للطرد مرة واحدة فى مسيرته الكروية.